رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي ويطمح في تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الريدز.









ويستضيف ليدز يونايتد نظيره ليفربول اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي .









ويس عى صلاح للتسجيل في شباك ليدز ليصبح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.









ويسعى هداف ليفربول لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.









جدير بالذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول الهدافين ب19 هدف خلف هاري كين مهاجم توتنام الذي سجل 21 هدفاً.