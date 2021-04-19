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الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:30 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبدالناصر
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بدأت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، في تجهيز عرض قوي لضم الأوروجوياني سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد مصدر بالأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لم يحدد أي لاعب للتعاقد معه في الهجوم خلال الفترة القادمة سوا سيرينو.

وأضاف، أن إدارة الأهلي تستعد لتقديم عرض قوي خلال الأيام القليلة القادمة لفريق صن داونز بقيمة مليوني ونصف دولار من أجل ضم اللاعب الأوروجوياني، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وحقق الأعلى فوزا صعبا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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