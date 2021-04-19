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إنتهاء تصوير سوق الحرير ٢ والمسلسل يواصل حصده للنجاح

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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إنتهى المخرج المثنى الصبح فجر اليوم بالمدينة القديمة بدمشق من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .

ووجه الأخوين بسام ومؤمن الملا الشكر لكل من ساهم في نجاح العمل حيث كتب المخرج والمنتج مؤمن الملا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا " أبطال سوق الحرير2، شكرا للتفاني في العمل، شكرًا للحب الذي قدمتوه، شكرًا للقلق الذي عشتوه وأكد عشقكم للمشروع، إلى الأمام وإلى خطوة جديدة في صناعة درامانا الغالية على قلوبنا جميعا، شكرًا الغالي جدًا المخرج مثنى الصبح، شكرًا الغالية جدًا المنتجة صفا ابو رزق".



ونشر أحد أبطال العمل الفنان ميلاد يوسف فيديو له لحظة تصوير أخر مشهد محييا وجميع صناع العمل.

العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.

ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .

العمل ويتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

بدايةً يوضح الأخوان بسام ومؤمن الملاّ أن سوق الحرير في جوهره يحمل طرحاً مختلفاً عن البيئة الشامية عموماً، ويضيف الأخوان: "يقدّم سوق الحرير دمشق في فترة الخمسينات من القرن الماضي، وما شهدته من ازدهار وانفتاح اجتماعي وثقافي وسياسي وفني واقتصادي، لذا فهو لا يشبه الأعمال الشامية التي قدمناها سابقاً مثل "أيام شامية" و"ليالي الصالحية" و"الخوالي" و"باب الحارة" و"الزعيم" إذ كان معظمها يدور في حقبة الاحتلال العثماني أو الفرنسي، أما اليوم فنتطرّق إلى الفترة التي أعقبت ذلك." يؤكد الأخوان بسام ومؤمن الملاّ أن الجزء الثاني من سوق الحرير سيشهد اختلافاً قد يكون نوعياً عن الجزء الأول، مع استمرار "الحدّوتة" ببنيتها الدرامية من الناحيتين الزمانية والمكانية، إلى جانب شخصياتها الرئيسية الفاعلة.

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