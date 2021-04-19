الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة الزمالك، أن النادي سيناقش عرض الأهلى لضم أحمد سيد زيزو في حال حدوث ذلك.









وقال المستشار هشام إبراهيم فى تصريحات صحفية: "ليس لدينا مايمنع من مناقشة أى عرض، ونرحب بانتقاله لأى نادى حتى لو الأهلى".









وتابع: "شرط وصول عرض بصفة رسمية وفقا لقواعد العمل المؤسسى الذى ندير نادي الزمالك وفقًا له".









وأتم: "حينما تتوافر الأموال سنعلن على الفور تمديد تعاقد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي".