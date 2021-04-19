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الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط
الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:15 م
محمد الدمتناوي
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أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة الزمالك، أن النادي سيناقش عرض الأهلى لضم أحمد سيد زيزو في حال حدوث ذلك.
وقال المستشار هشام إبراهيم فى تصريحات صحفية: "ليس لدينا مايمنع من مناقشة أى عرض، ونرحب بانتقاله لأى نادى حتى لو الأهلى".
وتابع: "شرط وصول عرض بصفة رسمية وفقا لقواعد العمل المؤسسى الذى ندير نادي الزمالك وفقًا له".
وأتم: "حينما تتوافر الأموال سنعلن على الفور تمديد تعاقد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي".
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