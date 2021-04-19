فاز الهلال على نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وسجل الفرنسي جوميز، أول أهداف المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 13؛ قبل أن يضيف أندري كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 28.





بهذه النتيجة رفع الهلال، رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن استقلال طهران صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد أجمك الأوزبكي في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتزيل الترتيب شباب الأهلي الإماراتي بنقطة واحدة.





وفيما يلي موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي:-





ويواجه الهلال نظيره الشباب يوم 7 مايو القادم، في تمام الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



