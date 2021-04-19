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الأسهم الأوروبية تواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة، إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا للزيادة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2000.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 بالمئة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر.

وتقدم سهم شركة فاورسيا الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحدا بالمئة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.

  

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