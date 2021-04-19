أول تحرك برلماني ضد المستشفيات والعيادات بسبب أسعار الكشوفات





تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم إلتزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان الخاص بالتسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى، مؤكدا أن ذلك يتسبب في ارتفاع أسعار الكشف، وهو ما يضع المزيد من الأعباء المادية على كاهل السادة المواطنين بلا ادنى شك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.



وأوضح "موسى"، خلال طلب الإحاطة، ان ذلك الأمر الذي يتم بالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة الصحة والسكان عام 2018 والذي تضمن إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاص مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعهم لإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة، وهذا ما لم يحدث ولم تلتزم به تلك المنشآت الطبية أو العيادات الخاصة حتى تاريخه.



وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل وضع إستراتيجية حقيقية وآليات رقابة فعالة على ذلك الأمر من إجل الحد من " المتاجرة " بأوجاع المواطن البسيط من جانب عدد من أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة وتنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان بإعلان التسعيرة وإعطاء إيصالات دفع للمرضى.