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منع دخول المواطنين للمؤسسات والهيئات الحكومية في بورسعيد بدون ارتداء الكمامة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرى المديريات وررؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد والتى تشهد تزايدا فى أعداد المصابين بالفيروس.


وشدد محافظ بورسعيد على منع دخول المواطنين الي المؤسسات والهيئات الحكومية بدون إرتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعى ومواصلة الحملات المكثفة لمنع أشكال الاذدحام والتكدس فى الأسواق وتوعية المواطنين بصفة مستمرة للحد من انشار العدوى، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية حرصا على سلامة الجميع حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام.

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