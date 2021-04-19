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المحكمة الدستورية بسوريا تتلقى أولى طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:28 م
سوريا
سوريا
وكالات
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تلقت المحكمة الدستورية في سوريا، اليوم الاثنين، أولى طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد حدد مجلس الشعب السوري، الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل.

 

وكان مجلس الشعب السوري، عقد جلسة استثنائية، يدعو فيها رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

ويذكر أن الدستور السوري، ينص على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما.

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سوريا المحكمة الدستورية الانتخابات الرئاسية

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