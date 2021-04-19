أكاديمية الموهوبين بزاوية بمم تكرم لاعبيها بمناسبة شهر رمضان





احتفلت اكاديمية الموهوبين لكرة القدم بمركز شباب زاوية بمم بتلا باللاعبين حفظة القرآن الكريم وتم اهدائهم الهدايا تشجيعا لهم على الاستمرار فى حفظ القران الكريم وتم توزيع كتاب الله على جميع اللاعبين بالاكاديمية خلال التمرين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .





وقال محمود حمدي المدير الفني للأكاديمية أن هذا الشهر حافزا لجكيع اللاعبين على التنافس فى حفظ القرآن الكريم وقراءة القران خلال الشهر المعظم.



وذلك ايماء الى دور الاكاديمية التربوى والاخلاقى والتعليمى فى تحفيز وتشجيع اللاعبين على حفظ كتاب الله وكذلك على التفوق العلمى والدراسى ومن ثم يأتى دور الاكاديمية الرياضى فى اعداد ناشىء متكامل من جميع الجوانب البدنية والدينية والاخلاقية والعلمية.



تم توزيع الهدايا على اكثر من ٨٠ لاعب بالاكاديمية مقسمين الى ثلاث مستويات واعمار سنية .



حضر الاحتفالية احمد الغنام مدير مركز الشباب وتحت رعاية مجلس ادارة مركز الشباب متمثلا فى ابراهيم دوابة نائب رئيس مجلس الادارة وجمال علام امين الصندوق، ويقوم بالاشراف على التدريب بالاكاديمية محمود حمدى المدير الفنى للاكاديمية

ويساعدة المدربان محمود عزت ومحمود المراكبى .