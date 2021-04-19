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هل يطيح اليويفا بالريال والسيتي وتشيلسي ويمنح باريس سان جيرمان لقب دوري ابطال أوروبا ؟

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " قرار بشأن إمكانية حرمان بعض الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي من إستكمال المشوار في المسابقات الأوروبية خلال الموسم الجاري بحسب تقرير صحفي إسباني.

وكانت ثلاثة من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي قد وصلت إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية وهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي فيما يلعب مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي.

وهدد اليويفا بحرمان الأندية المشاركة في تلك البطولة الجديدة التي تم إستحداثها من اللعب في مسابقاته الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه من أجل منح وتتويج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري خاصةً أنه الفريق والوحيد من أندية نصف نهائي دوري الأبطال لن يشارك في البطولة المستحدثة.

يُذكر أن 12 ناديًا قررا لعب دوري أطلقوا عليه إسم دوري السوبر الأوروبي ما يعني خروجهم من تحت رئاسة الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم.

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ريال مدريد دوري السوبر الأوروبي برشلونة

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