تعرف على تفاصيل حفل علي الحجار بشهر رمضان







ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه لجميع الحاضرين.







جدير بالذكر أن علي الحجار، أحيا مؤخراً احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.







واقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير، حيث قدم الحجار أغنيات "الأحلام، دعوتي في الفجر، خف في المشي دوسك، أنا كنت عيدك، ومن حقي أحلم، بنت وولد.



كما قدم "في الغيط صبي وصبية، مين فكرك بينا، عم بطاطا، لما ربنا يحبك، وبحبك وانطلق العصفور، إزاي تكوني إنت، وهمي ياخطاوينا".

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم بمسرح الزمالك وذلك يوم الأربعاء 28 من شهر أبريل الحالي ويوم 16 من رمضان الكريم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً .