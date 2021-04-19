Advertisements

تعرف على تفاصيل حفل علي الحجار بشهر رمضان

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم بمسرح الزمالك وذلك يوم الأربعاء 28 من شهر أبريل الحالي ويوم 16 من رمضان الكريم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً . 


ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه لجميع الحاضرين. 


جدير بالذكر أن علي الحجار، أحيا مؤخراً احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.


واقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير، حيث قدم الحجار أغنيات  "الأحلام، دعوتي في الفجر، خف في المشي دوسك، أنا كنت عيدك، ومن حقي أحلم، بنت وولد.

كما قدم "في الغيط صبي وصبية، مين فكرك بينا، عم بطاطا، لما ربنا يحبك، وبحبك وانطلق العصفور، إزاي تكوني إنت، وهمي ياخطاوينا".

أخبار تهمك

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ أقل من ساعة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ 42 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار هام من الأهلي تجاه لاعبيه بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

هل يطيح اليويفا بالريال والسيتي وتشيلسي ويمنح باريس سان جيرمان لقب دوري ابطال أوروبا ؟

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

02:30 م

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر