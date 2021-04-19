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إيمان البحر درويش: حماقي بعيدًا عن المنافسة بين تامر حسني وعمرو دياب

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قال الفنان إيمان البحر درويش، بأن الفنان محمد حماقي، بعيداً عن المنافسة بين النجم تامر حسني،  و الهضبة عمرو دياب .

وأضاف إيمان، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه، في برنامجها "العرافة"و المُذاع على شاشة "المحور": قائلاً:المنافسة بين تامر حسني وعمرو دياب و حماقي كان في النص ولكنه اختفى من بينهم، فهو الآن خارج منافستهم". 


واستكمل درويش، حواره قائلاً:"  ليس عيبًا في حماقي، وليس أنه الأقل شعبية، ولكن تامر حسني نجح في السينما والمطرب الذي ينجح في السينما يصل إلى الملك ويكون المُسيطر على الفن حاليًا ". 


وحرص النجم تامر حسني، على الرد على شهادة الفنان إيمان البحر درويش، حيث نشر الڤيديو،عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ولكنه لم ينشره كاملاً واكتفى بنشر مقطع منه أثناء حديث درويش، عنه فقط .


وعلق عليه قائلاً:" شهاده عظيمه من فنان عظيم بحبه جداً ، كما ذكرت من قبل عن تأثري بخطى العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بالمزج بين الغناء و التمثيل و أني فعلا بفرح بالتعليقات اللي بتجمع اسمي معاه في جمله مفيده من كبار رموز الفن المصري لإنه كان الحلم الفني الأكبر لي منذ طفولتي  ، أيضًا أغنية( ضميني ) للنجم الكبير إيمان البحر من الأغاني اللي أثرت في تكويني و أحساسي بأغاني الحب المعاصره و كانت هذه الأغنيه بمثابة نقله كبيره حديثه لأغاني الحب لجيل جديد، و بالفعل بدأت من عندها ثم بعد ذلك اضافت روحي و شخصيتي و كملت مشواري ، شكراً لاستاذي الفاضل النجم المحترم إيمان البحر درويش.

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