اعرف مواعيد الحلقة 7 من مسلسل "القاهرة كابول" وملخص الحلقة السابقة

يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول بطولة النجم طارق لطفي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، بجانب عرض ملخص الحلقة السابقة من المسلسل.





مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول

ويعرض مسلسل "القاهرة كابول" على الحياة الساعة 7:45 مساء، والإعادة 12:45 و8:45 صباحا، كما يتم عرضه عبر CBC الساعة 11.30 مساءً، يومياً خلال شهر رمضان.





ملخص الحلقة السابقة من مسلسل "القاهرة كابول"

تتوطد العلاقة أكثر بين أحمد ومنال "حنان مطاوع"، وذلك بعد مقابلته لوالد منال "نبيل الحلفاوى"، وتعترف له بإعجاب والدها بخفة دمه.

يصل الإعلامي طارق كساب إلى مناطق جبلية، تزامنا مع إجرءات أمنية مشددة من التنظيم الإرهابى، وبعد عملية تفتيش يترجل من سيارته ويستقل "حمارا" للوصول إلى مكان إقامة زعيم التنظيم الشيخ رمزى.

تعترف منال ل أحمد خلال جلستهما في إحدى الحدائق، بمشاعر حبها لخطيبها السابق "رمزى"، ويطلب منها أحمد سماع قصتهما.





أبطال عمل القاهرة كابول

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.