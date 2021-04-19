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أذربيجان تعلن إصابة شخص في هجوم مسلح عند حدود إيران

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:47 م
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
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أصدر حرس الحدود الأذربيجاني، اليوم الاثنين، بيانًا أعلن فيه إصابة شخص جراء حادث مسلح وقع عند الحدود مع إيران.

                                    

وقال البيان، إن عناصره رصدوا في ساعات متأخرة من يوم 16 أبريل متسللين اجتازا حدود البلاد بطريقة غير قانونية قرب قرية قازاخلار الواقعة في مقاطعة فضولي، وأبلغوا زملاءهم الإيرانيين بذلك.

 

وأضاف البيان، أن المتسللين، وهما يحملان الجنسية الإيرانية، رفضا الانصياع لأوامر العسكريين وحاولا الفرار، ما أجبر عناصر الأمن على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء ومطاردتهما.

 

وقد تمكن عناصر حرس الحدود من إلقاء القبض على المخالفين، وأصيب أحدهما بجروح خفيفة ونقل إلى المستشفى.

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هجوم مسلح اصابة شخص أذربيجان

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