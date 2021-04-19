مسلسل "اللي ملوش كبير".. ملخص الحلقات السابقة ومواعيد العرض والإعادة وتردد القنوات الناقلة

يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير

من المقرر أنه يتم عرض مسلسل "اللي مالوش كبير" على cbc الساعة 9 مساء، والإعادة ستكون 2:15 صباحا - 5:00 مساء، ولكنه تم عرض أولى حلقات المسلسل الساعة 12.5 بعد منتصف الليل.





تردد قناة CBC سي بي سي

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6





ملخص الحلقات السابقة من مسلسل اللي ملوش كبير

تدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق، و تظهر الفنانة دنيا عبد العزيز خلال الحلقة الـ 5 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي كشفت خيانتها لصديقتها غزل - ياسمين عبد العزيز، وهي تحكي كل شيء عنها لزوجها خالد الصاوي - عابد، وتقرر بيعها، ويبدو أنها على علاقة بعابد - خالد الصاوى.

وتهرب غزل - ياسمين عبد العزيز، مع الخديوى - أحمد العوضى، إلى العزبة ليحميها من بطش عابد - خالد الصاوى، ويقول لها "الخديوى": عابد مش هيسكت وممكن يلبسك قضية لتقول له غزل عاوزه اطلق ومش عاوزه حاجة منه أنا عاوزه حريتى ومش عاوزه فلوس منه"، وتحكى غزل مع الخديوى عن أهلها.

ويتفق عابد "خالد الصاوى" مع رفعت "خالد سرحان"؛ لأنه يكره الخديوى "أحمد العوضى"، ويقول له: "الخديوى واخد مزرعة وموقف عليها حراسة، وواخد حاجه ملكى عاوز أرجعها".





أبطال عمل اللي ملوش كبير

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط.