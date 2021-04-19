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عاجل- الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لمحمد الشناوي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.


وأكد شوقي تعافي الشناوي من الإصابة بفيروس كورونا والذي أصيب به في الأسبوع الماضي.


وتغيب الشناوي عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام النصر في كأس مصر والزمالك في الدوري.


ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد غد الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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