Advertisements

الصحة السعودية تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:57 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
Advertisements

رصدت وزارة الصحة في الممكلة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وكانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، طرق التخفيف من الصداع في رمضان عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي من القهوة والشاهي، وكذلك تقليل الإجهاد الذهني والبدني، وإتباع نظام غذائي صحي.

 

وشرب كمية كافية من السوائل، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية اصابات كورونا

أخبار تهمك

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ 40 دقيقة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

قرار هام من الأهلي تجاه لاعبيه بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

هل يطيح اليويفا بالريال والسيتي وتشيلسي ويمنح باريس سان جيرمان لقب دوري ابطال أوروبا ؟

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

6 أخطاء ترتكبها قبل "النوم" تؤدي إلى زيادة الوزن

الصحة السعودية تعلن تسجيل 390 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تأثير فيروس كورونا على الصحة النفسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

02:30 م

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر