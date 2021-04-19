الصحة السعودية تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في الممكلة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، طرق التخفيف من الصداع في رمضان عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي من القهوة والشاهي، وكذلك تقليل الإجهاد الذهني والبدني، وإتباع نظام غذائي صحي.

وشرب كمية كافية من السوائل، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.