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خبير أمني يكشف علاقة "الاختيار 2" بمقتل نبيل حبشي (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني، التحية لرجال الأمن الذين يتابعوا ويرصدوا ويجابهوا الإرهابيين في سيناء رغم الطقس قارس الحرارة، منوهًا بأن أجهزة الأمن قامت بالقصاص للمواطن نبيل حبشي بشمال سيناء، وإنفاذ القانون، مشددًا على أن المواطن المصري يكون فخور برجاله عندما يقوموا بدورهم في حماية الجبهة الداخلية وإنفاذ القانون.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ألآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مسلسل "الاختيار 2" والحلقة الخاصة بفض اعتصام رابعة جسدت ما تم، وتضمنت عرض صور حقيقية من أرض الواقع وازعجت الإرهابيين، منوهًا بأن التنظيم الإرهابي قتل أول ضابط كان يطالبهم بفض الاعتصام والخروج الآمن، موضحًا أن حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بشمال سيناء، محاولة لإثبات أنهم مازالوا موجودين لرفع الروح المعنوية للإرهابيين.

وتابع الخبير الأمني، أن جماعة الإخوان جماعة محظورة تعمل على هدم الدولة المصرية، وتنظيم إرهابي طبقًا للقانون، وكان يهدف لفتح حدود الدولة للإرهابيين خلال عام حكمهم، مشددًا على أن المواطن المصري أدرك أن الإخوان جماعة غير دينية ولا أخلاقية، مؤكدًا أن هناك أمن واستقرار في الشارع المصري حاليًا، والجهاز الأمني يعمل على أكثر من محور المتابعة والمعلومات ومحور الخدمات، والإعلان عن النجاحات التي تتم، مشددًا على أن الجماعات الإرهابية لم تنتهي ولن تسمح لن أن نفرح بما حققنا من نجاحات، ولا بد أن نحتشد جميعًا للتصدي لهذه الجماعات حتى يتم القضاء عليها.

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نبيل حبشي مصر مسلسل الأختيار شمال سيناء خبير أمنية

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