خبير أمني يكشف علاقة "الاختيار 2" بمقتل نبيل حبشي (فيديو)

وجه الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني، التحية لرجال الأمن الذين يتابعوا ويرصدوا ويجابهوا الإرهابيين في سيناء رغم الطقس قارس الحرارة، منوهًا بأن أجهزة الأمن قامت بالقصاص للمواطن نبيل حبشي بشمال سيناء، وإنفاذ القانون، مشددًا على أن المواطن المصري يكون فخور برجاله عندما يقوموا بدورهم في حماية الجبهة الداخلية وإنفاذ القانون.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ألآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مسلسل "الاختيار 2" والحلقة الخاصة بفض اعتصام رابعة جسدت ما تم، وتضمنت عرض صور حقيقية من أرض الواقع وازعجت الإرهابيين، منوهًا بأن التنظيم الإرهابي قتل أول ضابط كان يطالبهم بفض الاعتصام والخروج الآمن، موضحًا أن حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بشمال سيناء، محاولة لإثبات أنهم مازالوا موجودين لرفع الروح المعنوية للإرهابيين.



