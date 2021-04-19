علي قدورة لـ"الفجر الفني": "لم أنفصل عن تيم حمو بيكا.. وإعتزالي الغناء شائعة"









قال مطرب المهرجانات علي قدورة، إن دخوله مؤخرًا في عالم البيزنس من خلال كافية "الكروان"، ليس لابتعادة عن مجال الغناء كما رود عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









واكد "قدورة"، لـ"الفجر الفني"، على عدم وجود خلال بينه وبين حمو بيكا، الإضافه إلى أن التيم لم يحل، ولا يوجود أي خلافات شخصيه بينهم.









وتابع علي قدورة، أن ارتباط كل واحد من أعضاء تيم حمو بيكا، بعمله الخاص كان السبب في عدم تعاونهم في طرح المهرجانات خلال الفترة الماضية.









وتطرق "الكروان"، في الحديث بالتنويه عن أن الخلافات الذي وقعت بينه وبين المطرب عمر كمال، تم حلها مؤكدًا على أن كل ما حدث كان سوء تفاهم ليس أكثر.



