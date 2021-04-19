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نقل البرلمان: ننتظر تفاصيل حادث قطار طوخ وسيكون هناك مسائلة للمقصرين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان اللجنة تنتظر تقرير اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها للتواجد في مكان حادث قطار طوخ، وكذلك تنتظر المعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث الذي وقع اليوم بسبب انقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة

وأضاف قرقر في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، ان اللجنة في إنعقاد دائم، وعلى تواصل  مستمر  مع كافة الجهات المعنية لمتابعة آثار الحادث والوقوف على أسبابه والإطمئنان على صحة المصابين، وتوفير كافة أشكال الدعم لهم. 

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد موقفها عقب الإضطلاع على كافة التفاصيل من الجهات الرسمية بعد الإنتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، وأنه سيكون هناك مسائلة ومحاسبة للمقصرين.


وكانت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أعلنت عقب وقوع الحادث، عن تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولي، والنائب ايمن عتمان، للتوجه لمكان الحادث  لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث إنقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة.

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