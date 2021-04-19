أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا قطار القليوبية

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.

وأعرب أمير قطر، عن خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث انقلاب قطار في منطقة طوخ بشمال مصر، أمس الأحد.

وكان قطار 949 في طريقه من القاهرة إلى المنصورة، وفي حوالي الساعة الواحدة وخمسون دقيقة تقريبا، ظهر أمس الأحد، انقلبت 4 عربات من القطار، نتج عنها عدد من الضحايا والمصابين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.