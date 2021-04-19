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القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية المجانية بمناسبة رمضان (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مساهمة القوات المسلحة في توزيع آلاف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح الفيديو إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص مجانية والقيام بتوزيعها في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التي تقع في نطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالًا كبيرًا للحصول على العبوات التي تم طرحها مجانًا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

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