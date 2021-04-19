مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة الجديدة

يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 والقناة الناقلة





يعرض العمل الساعة 9 مساء يوميا عبر قناة أون، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا عبر تردد ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.





أبطال عمل مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة



