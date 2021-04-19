Advertisements

قرارات عاجلة من النيابة.. ماذا طرأ على حادث قطار طوخ؟

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

طرأت عدد من المستجدات خلال الساعات الأخيرة على واقعة حادث قطار طوخ الذي شهدت خروج عدد من عرباته عن القضبان مما تسبب في وفاة 11 شخصًا، وإصابة 98 آخرين.

وكان قطار 949 في طريقه من القاهرة إلى المنصورة، وفي حوالي الساعة الواحدة وخمسون دقيقة تقريبا، ظهر أمس الأحد، انقلبت 4 عربات من القطار، نتج عنها عدد من الضحايا والمصابين.

قرارات عاجلة من النيابة
قررت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار عبدالله علي، اليوم الإثنين، التحفظ على سائق قطار طوخ الذي انقلب بالأمس، وخلف عدد من المصابين والضحايا، ومساعد السائق، ومسؤول برج سندنهور، وناظر محطة سندنهور، واستكملت النيابة بسؤالهم عن الحادث ولم تصدر أي قرارات رسمية من النيابة بشأنهم.

كما صرحت النيابة بدفن الجثث التي جرى التعرف عليها من بين ضحايا حادث القطار منها مستشار بهيئة قضايا الدولة وضابط ونائبة رئيس هيئة التأمين الصحي.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث أن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الآن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.


تأهيل منطقة الحادث
فيما قال وزير النقل، كامل الوزير، إن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة حادث قطار طوخ وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت، مطمئنا المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس.

مفاجآت عن سبب الحادث
كما فتحت السكك الحديدية التحقيق فى حادث سقوط قطار المنصورة - القاهرة، أمس بمنطقة سندنهور بالقرب من مدينة طوخ ، لبيان أسباب الحادث  وكيف انقلب القطار بهذه الطريقة مما تسبب فى سقوط عدد من الضحايا  والمصابين.

وتبين من التقرير المبدئي لحادث قطار المنصورة، أن السبب الرئيسي فى الحادثة هو ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذى تسبب فى ظاهرة تمدد القضبان مما يستوجب معها تخفيض سرعة القطارات فى هذه الحالة لضمان عدم خروجها عن القضبان.

مساعدة من شيخ الأزهر
وعلى جانب آخر، وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين في الأزهر اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفي، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد، جراء خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطار طوخ حادث قطار طوخ الالي الاحلال

أخبار تهمك

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

منذ 19 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ ساعة و نصف

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على الفريق بسبب السوبرليج

منذ ثلث ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

12:34 م

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر