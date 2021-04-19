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رمضان في مصر وإندونيسيا.. أمسية ثقافية بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع  قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الأستاذ صبري سعيد، أمسية (رمضان في مصر وإندونيسيا)، وذلك في تمام التاسعة مساء الأربعاء 21 أبريل الحالي، تقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. 


تتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير لطفى رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهـرة، وكلمة السفير رضا الطايفى المساعد السابق لوزير الخارجية.


 بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المفكرين وأساتذة الأدب الشعبي والفلكلور ورجال الدين " طبقًا للترتيب الألفابائي:  الدكتور أحمد بهى الدين أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس، والشيخ سعيد محمد داوود  مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا 2013- 2016، والدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالى للفنون الشعبية ومقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس، والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الافتاء، والدكتور محمد الحسينى فرج  مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا 2017-2020، ويدير اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.


وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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