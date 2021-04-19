غدًا.. الفنون الشعبية والليلة الكبيرة فى اليوم الثانى لـ"هل هلالك"

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثانى لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.









حيث تعرض فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من أشهر الاستعراضات الفنية للفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إلى جانب مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه.









كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.









ويحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال لمظاهر الشهر الكريم.







