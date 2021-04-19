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"حياتك أمانة وبلدك محتاجاك".. الدفاع تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية (فيديو)
الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:15 م
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو من إعداد إدارة الشئون المعنوية بعنوان "حياتك أمانة وبلدك محتاجاك"؛ لمطالبة المواطنين بعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتضمن الفيديو، استعرض الحياة اليومية للمصريين، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتحذيرهم من خطورة ذلك على حياتهم.
وناشد الفيديو المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، وعلى المواطنين أن يقوموا بدورهم في حماية أنفسهم.
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