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المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نلمس تقدما في محادثات الاتفاق النووي في فيينا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:17 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد المضي قدمًا في محادثات الاتفاق النووي في فيينا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن السبيل للحفاظ على الاتفاق هو النووي هو تنفيذ بنوده واحترام جميع الأطراف له.

 

وأوضح وزير الخارجية الروسي: "نأمل الحفاظ على الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة له".

 

وفي وقت سابق، قال مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يدعي أن الكرة في ملعب إيران بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي".

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