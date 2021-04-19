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سفرة سابع يوم رمضان.. كبدة اسكندراني ومكرونه صلصة وطحينه وعصير برتقال

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
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سفرة سابع يوم من رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة سابع يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد كبدة إسكندراني ومكرونه بصلصة وسلطة طحينة وعصير البرتقال.

هنقدم في سفرة سابع يوم رمضان طريقة عمل كبدة اسكندراني ومكرونه صلصة وطحينه وعصير البرتقال.. بوصفات سهلة وبمقادير بسيطة.

تحضير كبدة الاسكندراني:
كيلو كبدة مقطعة شرائح
ثوم مفروم
عصير الليمون
زيت الذرة
معلقتين خل أبيض
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
الكمون حسب الرغبة
الشطة: حسب الرغبة
فلفل أخضر حار: 2 قرن (مقطع شرائح).
نقوم بتتبيل الكبدة بالثوم والليمون والخل والتوابل، وتترك لمدة تصل الي 15 دقيقة ثم نقوم بتحمير الكبدة على نار عالية في نصف كوب الزيت وإضافة الفلفل الحار ومكونات (الكمون، فلفل أسود، الشطة، ملح) حسب الرغبة لمده 10 دقائق، وترفع من على النار وتقدم ساخنة.

تحضير مكرونة بصلصة:
كيلو مكرونة.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل.
ملعقة صغيرة كمون.
صلصة طماطم.
مياه مغلية.
اسلقي المكرونة في المياه المغلية، وضعي فيها البهارات وملعقة كبيرة من الزيت، ثم قومي بوضع الصلصة على النار حتى تتسبك، ثم ضيفي المكرونة في الصلصة واتركيها لمدة دقيقتين على النار، ثم قدميها ساخنة.

تحضير سلطة الطحينة:
5 ملاعق كبيرة طحينة
بصلة متوسطة
2 كوب ماء مغلي
كوب زبادي
ضعي الطحينة والبصلة والماء المغلي في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي إليها الخل والزبادي والملح والفلفل الأسود ورشة من الفلفل البودر الحار.

تحضير عصير البرتقال:
ضعي حبات البرتقال مع 2 كوب من الماء ومقدار من السكر حسب ما ترغبين في العصارة الكهربائية، وعند التقديم نضع فيه قطع الثلج.

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