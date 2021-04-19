تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ



شهدت الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ الذي خرجت بعض عرباته عن القضبان، استقرارًا كبيرًا، بعد تقديم كافة الرعاية الصحية والخدمات الطبية لهم، ليخرج عشرات المصابين من المستشفى بعد استقرار حالتهم.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ.



ضحايا قطار طوخ

تسبب حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية، في وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين، حسب وزارة الصحة.



تحسن حالة المصابين

وبعد تقديم كافة الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، خروج أكثر من 37 حالة من مستشفى بنها الجامعي من مصابي قطار طوخ بعد تماثلهم للشفاء، حيث كانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقي المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين.



فيما أكد الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن حالة المصابين في حادث قطار طوخ مستقرة، مضيفا أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين توجهوا للمستشفى للتبرع بالدم وتقديم المساعدة للمصابين، موضحا أن كلا من وزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعي للاطمئنان على المصابين.



وقدم المستشفى كافة الخدمات الطبية للمصابين، وبعضهم تحت الملاحظة ويتم المرور عليهم بصفة دورية، ويتم عمل تقارير لرفعها، لوزير التعليم العالي.



وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات بنها التعليمي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.



وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.‎



وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيًا أو اجتماعيًا أو من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.