جماهير ليفربول تفتح النار على الفريق بسبب السوبرليج





عبر مجموعة من جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن إحتجاجها على القرار الخاص بإنضمام الريدز إلى الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي سوبر ليج.





ويعتبر ليفربول واحد من بين ستة أندية إنجليزية إلى جانب السيتي ويونايتد وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال قررت المشاركة في تأسيس بطولة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.





في الوقت الذي يشارك فيه ستة أندية أخرى في البطولة وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى عمالقة الدوري الايطالي يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.





وقالت صحيفة " إندبندنت الريطانية أن اليوم الإثنين قررت مجموعة من جماهير الفريق ستزيل الأعلام واللافتات الخاصة بالفريق والتي وضعتها داخل محجيط الأنفيدل خلال فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.