تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بأن كل نادي أو لاعب سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي يمكن حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة لليويفا أو الفيفا سواء على الصعيد الأوروبي أو الدولي، وأكدت قناة ال BBC أنه سيتم إيقاف المباريات المتبقية من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل مؤقت.





وأعلن 12 نادي أنه مشترك في هذه المسابقة وهم: ريال مدريد، برشلونة، أتليتكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، ليفربول، مان سيتي، مان يونايتد، أرسنال، توتنهام، تشيلسي، ومن أهم المبارايات التي شاركت فيها تلك النوادي بدوري الأبطال هي:





مبارايات ليفربول:

-خاض ليفربول مباراة أمام نادي لايبزيج يوم 16 فبراير انتهت بفوز ليفربول بثنائية.

-خاض ليفربول مباراة أمام لايبزيج أيضا يوم 10 مارس انتهت بفوز ليفربول بثنائية.

-وخاض ليفربول مباراة أمام ريال مدريد يوم 6 أبريل انتهت بفوز الريال بثلاثية.

- وأخيرا خاض مباراة الإياب أمام ريال مدريد يوم 14 أبريل الي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





مبارايات برشلونة:

- خاض برشلونة مباراة أمام باريس سان جيرمان يوم 16 فبراير انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

-خاض مباراة أيضا أمام باريس سان جيرمان يوم 10 مارس انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 للفريقين.





مبارايات يوفينتوس:

- خاض يوفنتوس مباراة أمام بورتو يوم 17 فبراير انتهت بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف.

- وخاض مباراة أخري أمام بورتو يوم 9 مارس انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ترتيب أبرز النوادي الموافقون على البطولة الجديدة بدوري الأبطال:

- يتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 10 نقاط.

- برشلونة يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 15 نقطة.

- أتليتكو مدريد يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط.

- يوفنتوس يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة.

- إنتر ميلان يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد 6 نقاط.

- ليفربول يتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.

- مان سيتي يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.

- مان يوناتيد يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ت9 نقاط.

- تشيلسي يتصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.



