تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

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تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف
الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:26 م
بسمة الجاويش
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أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بأن كل نادي أو لاعب سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي يمكن حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة لليويفا أو الفيفا سواء على الصعيد الأوروبي أو الدولي، وأكدت قناة ال BBC أنه سيتم إيقاف المباريات المتبقية من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل مؤقت.
وأعلن 12 نادي أنه مشترك في هذه المسابقة وهم: ريال مدريد، برشلونة، أتليتكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، ليفربول، مان سيتي، مان يونايتد، أرسنال، توتنهام، تشيلسي، ومن أهم المبارايات التي شاركت فيها تلك النوادي بدوري الأبطال هي:
مبارايات ليفربول:
-خاض ليفربول مباراة أمام نادي لايبزيج يوم 16 فبراير انتهت بفوز ليفربول بثنائية.
-خاض ليفربول مباراة أمام لايبزيج أيضا يوم 10 مارس انتهت بفوز ليفربول بثنائية.
-وخاض ليفربول مباراة أمام ريال مدريد يوم 6 أبريل انتهت بفوز الريال بثلاثية.
- وأخيرا خاض مباراة الإياب أمام ريال مدريد يوم 14 أبريل الي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
مبارايات برشلونة:
- خاض برشلونة مباراة أمام باريس سان جيرمان يوم 16 فبراير انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف.
-خاض مباراة أيضا أمام باريس سان جيرمان يوم 10 مارس انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 للفريقين.
مبارايات يوفينتوس:
- خاض يوفنتوس مباراة أمام بورتو يوم 17 فبراير انتهت بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف.
- وخاض مباراة أخري أمام بورتو يوم 9 مارس انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ترتيب أبرز النوادي الموافقون على البطولة الجديدة بدوري الأبطال:
- يتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 10 نقاط.
- برشلونة يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 15 نقطة.
- أتليتكو مدريد يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط.
- يوفنتوس يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة.
- إنتر ميلان يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد 6 نقاط.
- ليفربول يتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.
- مان سيتي يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.
- مان يوناتيد يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ت9 نقاط.
- تشيلسي يتصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.
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