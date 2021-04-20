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"البرد راجع".. ٧ معلومات عن طقس الساعات المقبلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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يبدو أن البلاد ستشهد خلال الساعات المقبلة انخفاض في درجات الحرارة مما يعطي مؤشرا بعودة البرد مرة أخرى، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة:

- البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 10 إلى 15 درجة، تستمر بنفس المعدلات حتى نهاية الأسبوع.

- نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة على محافظات شمال البلاد اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه لن يكون مصحوبًا بأتربة.

- الطقس سيكون معتدلا فى فترات الليل وهناك فرص للأمطار الخفيفة وربما رعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

هناك توقععات بوجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- أما عن حالة الطقس ليلًا فهو ما بين لطيف ومعتدل على كافة أنحاء البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 16 والوجه البحرى العظمى 31 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

- يوم الأربعاء من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

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