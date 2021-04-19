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تحركات مهمة لوزيرة الصحة لتصنيع لقاح "سبوتنك V" في مصر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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جهود كثيرة تبذلها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتوفير لقاح كورونا للشعب المصري لحمايتهم من عدوى الفيروس اللعين، لعل أحدث تحركاتها؛ البحث لتوفير لقاح "سبوتينك V".

ويرصد "الفجر"، مساعي وزيرة الصحة لتوفير لقاح كورونا "سبوتينك V".

موافقة هيئة الدواء المصرية
البداية، حينما أعلنت هيئة الدواء المصرية، موافقتها على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به.

تحركات لتصنيع اللقاح في مصر
واستكمالًا لذلك، استقبلت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، صباح اليوم الاثنين، السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وبحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

وكانت هيئة الدواء المصرية، منحت رخصة الاستخدام الطارئ لأربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، والتي تضمنت لقاح سينوفارم الصينى ولقاح سبوتنيك V الروسى ولقاح كوفيشيلد أسترازنيكا إنتاج معهد سيرم الهندى ولقاح أسترازينيكا AZD 1222 المستورد من كوريا الجنوبية.

ووصلت فعالية لقاح سبوتينك-في الروسي بنسبة 92٪ في حماية الناس من فيروس كوفيد-19، وفقًا للنتائج.

واستطاعت وزارة الصحة الروسية، الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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