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خلفية محمد صلاح السبيل الوحيد لاعادة بريق المقاولون العرب

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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استعان عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب بخدمات يوسف حسن هداف فريق عام 2003 بالنادي والملقب بخليفة محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق خلال مواجهات الفريق القادمة في بطولة الدوري المصري.

وشهدت الأيام الماضية تألق واضح ليوسف حسن في التدريبات الجماعية بصورة جيدة الأمر الذي جعل الجهاز الفني لذئاب الجبل يقرر الإستعانة بخدماته لعلاج العقم التهديفي الذي يعاني منه المقاولون عقب رحيل سيف الدين الجزيري وطاهر محمد طاهر للزمالك والأهلي على الترتيب.

ووضع النحاس برنامج إعداد خاص ليوسف حسن من أجل تجهيزه لموقعة وادي دجلة والتي تجمع الفريقان يوم الخميس القادم لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد خمسة عشر نقطة من سبعة عشر مباراة بالفوز في أربعة لقاءات والتعادل في 3 والهزيمة في عشرة مباريات.

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يوسف حسن محمد صلاح المقاولون العرب

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