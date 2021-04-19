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العثور على مصنع للسيارات المفخخة في العراق
الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:31 م
وكالات
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عثرت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل مركز محافظة نينوى التي تبعد 400 كم شمالي بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الهيئة،
إنها عثرت اليوم على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض.
وفككت الهيئة العراقية، 3 سيارات مفخخة،
فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله.
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