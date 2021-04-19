على رأسهم 'فرانس 24'.. 'الأعلى للإعلام' يحتفل بالقنوات والمواقع التي وفقت أوضاعها

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الثلاثاء، احتفالًا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والتي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.





وقال المجلس في بيان له، إنه وجه الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها، لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.





وأضاف أن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، يلتقي السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة "فرانس 24" التابعة للتلفزيون الفرنسي.



