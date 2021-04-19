Advertisements

شيخ الأزهر: عدم قصر الصلاة في السفر المريح مخالفة للشريعة (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن من بين القواعد الكلية التي تؤكد على أصالة مبدأ رفع الحرج وتغلغله في كل تشريع من تشريعات القرآن قاعدة المشقة تجلب التيسير، مستدلًا على ذلك بفريضة الصلاة التي يجب على المسلم ان يؤديها قائمًا، ولكن يرخص له أن يؤديها جالسًا أو نائمًا أو متكأ حال مرضه، وكذلك بالنسبة للصوم يُباح الفطر في حالة المشقة الشديدة مثل المسافر والمريض والحامل.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن القرآن الكريم حرم أكل الميتة ولكن أباح أكلها للاضطرار كالجوع المفضي للمرض أو الهلاك، كما أنه أباح التيمم كبديل أسهل وأيسر من الوضوء المأمور بها أمرًا صريحًا في القرآن حال عدم وجود الماء أو يخشى وقوع ضرر من استخدام الماء.

وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن الفقهاء أحصوا وجوه التخفيف وتطبيقاته ورصدوا في هذا المجال أنواع عدة منه جواز إسقاط العبادة مع وجود العذر مثل الحج عند فقد الأمن، لافتًا إلى ان شرط الحج الأمن أولًا ووجود المال ثانيًا، ومن يقترضوا لأداء الحج فهذه الفريضة تسقط عن المريض وعدم وجود المال وعدم الأمن على الصحة، وهذا هو المقصود بالاستطاعة.

ونوه، بأنه يجوز قصر الصلاة في السفر بنقصان ركعاتها، والعلة في ذلك هو مجرد السفر نفسه وليس التعب في السفر، مشددًا على أن الحديث عن أن السفر المريح لا تقصر فيه الصلاة غير صحيح وهو فهم مناقض ومخالف لشريعة الإسلام، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر شيخ الأزهر السفر المريح أحمد الطيب

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي عقب حسم القمة

منذ ساعة و 15 دقيقة

فيروس كورونا يضرب النصر السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

منذ ساعة و 19 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر: رسول الإسلام أزال ظلمات الدنيا.. وسنته داعما أساسيا للقرآن الكريم

عاجل.. شيخ الأزهر: لا أدعو إلى تشريعاتٍ تُلغي حقَّ تعدُّدِ الزوجات (فيديو)

نهاد أبو القمصان: تصريحات شيخ الأزهر عن التعدد منصفة للمرأة والدين الإسلامي

خطيب الحرم المكي: من أعظم خصائص الدين رفع الحرج عن الأمة

شيخ الأزهر: الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية مراعاة لها

خالد الجندي: ضرب الزوجة ليس من الإسلام (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:52 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

12:34 م

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر