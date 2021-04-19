تعثر الريال يفتح الباب أمام برشلونة للمنافسة على الليجا





عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من أجل الإعتماد على نفسه للتتويج ببطولة الدوري الأسباني خاصةً أن مصيره بات بأقدام لاعبيه بعد أن تعثر غريمه التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد.





وقبل ثمانية جولات على النهاية سقط الريال في فخ التعادل السلبي يوم أمس أمام فريق نادي خيتافي في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أنه في حالة نجح برشلونة أن يحقق الفوز خلال مباراة الخميس القادم على خيتافي سوف يتمكن من العودة إلى المركز الثاني وخطفه من الريال.





يُذكر أن الريال عانى من غياب بعض العناصر الأساسية خلال مباراة خيتافي على رأسها سيرجيو راموس وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز مع هازارد وكاسيميرو.