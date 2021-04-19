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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 مسؤولين من المجلس العسكري في ميانمار

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:40 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 10 مسؤولين من المجلس العسكري في ميانمار، وشركتين اثنتين، وفقًا لوسائل  إعلام أوروبية.

 

وقد دعا نشطاء ميانمار في اليابان الحكومة اليابانية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أقوى "لوقف القتل" في وطنهم، وحثوا على فرض حظر على الأسلحة للضغط على المجلس العسكري.

 

وحث كياو كياو سوي، مدير مجلس إدارة اتحاد مواطني ميانمار في اليابان، على استخدام نفوذها للتحدث مباشرة مع الجنرالات، الذين أسفرت حملتهم الوحشية عن الاحتجاجات عن مقتل 261 شخصًا على الأقل.

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ميانمار عقوبات المجلس العسكري الاتحاد الاوروبي

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