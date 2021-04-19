عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة خلال الفترة الماضية وذلك قبل مواجهة قادش في الليجا لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين.





وأعلن الملكي عن إستعادة خدمات الدولي الفرنسي رافائيل فاران مدافع الفريق والذي غاب عن مواجهتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وكلاسيكو الليجا ضد برشلونة.





يُذكر أن ريال مدريد خسر نقطتين يوم أمس الأحد بالسقوط في فخ التعادل السلبي أمام فريق نادي خيتافي في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.





حيث أنقذ تيبوا كورتوا حارس مرمى الملكي الريال من الخسارة عقب التصدي لتصويبات إنيس أونال نجم خيتافي عند حلول الدقيقة التاسعة والخمسين من الليجا.