40 قتيلًا في اشتباكات بين إرهابيين وصيادين وسط مالي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بمقتل 40 شخصًا في اشتباكات بين إرهابيين وصيادين وسط مالي.

وتشهد مالي هجمات من حين لآخر على قوات الأمن، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين من قبل الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما تسعى لتأجيج صراعا عرقيا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولاني.