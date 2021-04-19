Advertisements

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر".

وقد استعرضت نيفين قباج، جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب على مستوى الجمهورية، والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، وإنشاء قواعد بيانات مدققة لتلك المؤسسات، وإطلاق تطبيق منصة إليكترونية متخصصة بالشراكة مع وزارة الاتصالات، فضلًا عن مساندة تلك الفئات من الأطفال والشباب بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، بهدف دعم فرص الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى محور تطوير بيئة تشريعية داعمة لتلك الجهود.

وقد وجه الرئيس بترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في مرحلة ما بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، ومن ثم أهمية صياغة برامج متابعة لهم، وتوفير كافة الدعم المالي اللازم في هذا الإطار، وذلك على نحو يتيح الدمج الكامل لهم في المجتمع وحصولهم على كافة حقوقهم.

كما تم استعراض منظومة عمل حضانات الأطفال المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطة العمل الخاصة بتطوير هذه المنظومة، والتي ستعتمد على ميكنة ترخيص الحضانات، والربط الإليكتروني مع الجهات المعنية، وإنشاء قواعد بيانات شاملة عن المنظومة، إلى جانب إتاحة فرص تمويلية لرفع كفاءة الحضانات.

وقد وجه السيد الرئيس بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقًا للقانون. كما وجه الرئيس بالإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض نشاط حملة "أبواب الخير" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" خلال شهر رمضان المعظم لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال قوافل الإمداد بالمواد الغذائية، والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار على مدار الشهر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب توزيع الملابس الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الحضانات أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي عقب حسم القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ ساعة الا ربع

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

فيروس كورونا يضرب النصر السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

التضامن في أسبوع: اجتماعات.. افتتاحات.. وجولات بين المحافظات

تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة.. تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزيرة التضامن

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية

التضامن في أسبوع: قرارات لصالح أبناء دور الرعاية.. وتدشين مبادرات قبل الشتاء

وزير التعليم والتضامن يبحثان توجيهات الرئيس حول دعم تكافؤ الفرص التعليمية

وزيرة التضامن: القيادة السياسية لها رؤية للقضاء على الفقر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:52 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

12:34 م

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر