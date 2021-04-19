السعودية تستحوذ على ربع التجارة الخارجية للصين مع الشرق الأوسط

استحوذت السعودية على نحو ربع (24.7 في المائة) التجارة الخارجية للصين مع منطقة الشرق الأوسط البالغة 271.7 مليار دولار خلال العام الماضي، موزعة بين 143.4 صادرات لدول المنطقة و128.3 مليار دولار واردات.





ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات دولية وصينية رسمية، جاءت السعودية أكبر شريك تجاري للصين خلال العام الماضي، حيث بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 67.1 مليار دولار، بصادرات صينية 28.1 مليار دولار مقابل واردات بـ39 مليار دولار.





بذلك تكون السعودية قد سجلت فائضا في ميزانها التجاري مع الصين خلال 2020 بنحو 10.9 مليار دولار.

وحلت الإمارات ثانيا بتبادل تجاري 49.2 مليار دولار، بصادرات صينية 32.3 مليار دولار مقابل واردات بـ16.9 مليار دولار، بفائض تجاري لمصلحة بكين قيمته 15.4 مليار دولار.





وتبلغ حصة الإمارات من تجارة الصين مع منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 نحو 18.1 في المائة.

ثالثا، جاءت العراق بتبادل تجاري 30.2 مليار دولار، بصادرات صينية 19.3 مليار دولار مقابل واردات بـ10.9 مليار دولار، بفائض تجاري لمصلحة بكين يبلغ 8.3 مليار دولار.