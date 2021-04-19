Advertisements

تراجع الناتج الاقتصادي يتراجع في الربع الأول من 2021

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني أن إغلاق كورونا وانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام أدى إلى تقليص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الأول من عام .2021 وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر اليوم الاثنين أن "الناتج الاقتصادي في ألمانيا انخفض في الربع الأول من هذا العام".

وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، والتي أثرت بشكل خاص على العديد من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة. وأوضح التقرير أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. وجاء في التقرير: "إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يساهم ذلك (انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة) في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير"، بحسب "الألمانية".

كما أدى إعادة زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى إضعاف النشاط في قطاع البناء، الذي عانى أيضا من سوء الأحوال الجوية بشكل استثنائي في شهري يناير وفبراير الماضيين. كما تباطء النمو في القطاع الصناعي، الذي دعم مؤخرا أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث لم يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنتاج الصناعي مبدئيا في الشهرين الأولين من العام. وأوضح البنك المركزي أن النقص في منتجات وسيطة مهمة، خاصة في صناعة السيارات، ربما يكون قد لعب دورا هنا. ومع ذلك، استمرت دفاتر طلبات المصانع في الامتلاء.

وتوقعت معاهد بحوث اقتصادية رائدة مؤخرا أن الناتج الاقتصادي انكمش في الربع الأول من هذا العام، كما توقعت أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق. ويتوقع الخبراء أن يظل الوضع الاقتصادي صعبا حتى نهاية الإغلاق، خاصة في قطاع الخدمات.


أخبار تهمك

فيروس كورونا يضرب النصر السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ أقل من ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

منذ ساعة و 17 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي عقب حسم القمة

منذ ساعة و 13 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:52 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

12:34 م

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر