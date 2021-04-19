صلاح يزين تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي





تقام اليوم الأثنين مواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تامم الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وسيخوض الريدز المواجهة على النحو التالي :-





حراسة المرمي: اليسون.





خط الدفاع: ارنولد، روبوتسون، كاباك، فيليبس.





خط الوسط: فينالدوم، فابينهو، دياجو الكنتارا.





خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.