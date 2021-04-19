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398 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:59 م
إيران
إيران
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الاثنين، 398 حالة وفاة و24346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى نحو مليونين و 261 ألف حالة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 67130.

 

ووفقًا لوكالة إرنا، لفتت سادات لاري، إلى أن 4843 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و797 ألف حالة، وفقا لما أوردته.  

 

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