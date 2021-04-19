الاتحاد الألماني يرفض فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن رفضه لفكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي والتي أطلقها 12 ناديا أوروبيا.





ونشر الاتحاد الألماني، بيانا مقتضبا على موقعه، جاء فيه "من الواضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم ضد فكرة دوري السوبر الأوروبي".





ويرى اتحاد الكرة أنه "يجب أن يكون الأمر دائما متعلقا بالأداء الرياضي وليس بالمصالح الاقتصادية الأنانية لعدد قليل من الأندية".





وذكر البيان أن "المصالح الاقتصادية لعدد قليل من الأندية، يجب ألا تنسف حالة التضامن السارية في كرة القدم".





وأضاف "يجب على كل فريق، أن يقرر ما إذا كان سيظل جزءًا من منظومة كرة القدم بأكملها أو أن يكون جزءًا حصريًا من مصالحه الأنانية خارج إطار الاتحاد الأوروبي والاتحادات الوطنية".





يذكر أن الموقع الرسمي لريال مدريد، نشر أمس الأحد، بيانا موحدا للأندية الـ 12، جاء فيه "الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام".



