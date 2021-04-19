الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

اقتربت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، من حسم أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، قد طلب التعاقد مع ظهير أيمن تعويضا لرحيل أحمد فتحي الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال مصدر بالقلعة الحمراء، أن الأهلي حصل على توقيع كريم فؤاد ظهير النجوم المعار لفريق إنبي، وأنهى كافة الأمور مع اللاعب، على أن ينضم مباشرة للمارد الأحمر مجرد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البترولي.





وأكد المصدر ، أن إدارة الأهلي وصلت لاتفاق نهائي مع إدارة النجوم، لكن المفاوضات توقفت بسبب البند الموضوع في عقد إعارة اللاعب لفريق إنبي والذي يسمح للأخير بشرائه مقابل 15 مليون جنيه، مضيفا أن إدارة القلعة الحمراء في طريقها لإقناع إدارة الفريق البترولي بالتنازل عن البند مقابل 5 مليون جنيه.





وحقق الأهلي فوزا صعبا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



